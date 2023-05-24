Naha intwaro Uburusiya – Julius Malema

Umukuru w'ishyaka Economic Freedom Fighters (EFF) ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, rya gatatu mu kugira abayoboke benshi muri icyo gihugu, yavuze ko "yaha intwaro Uburusiya" kuko buri "mu ntambara na ba gashakabuhake [ba mpatsibihugu]".

Malema, w'imyaka 42, yabwiye umunyamakuru wa BBC Stephen Sackur wo mu kiganiro HARDtalk, ati: "Nzajya [nzageza] aharenze ubucuti n'Uburusiya. Mu ntambara, nzajya ku ruhande rw'Uburusiya ndetse nzanabuha intwaro".

Ariko Malema yasezeranyije kubuza igerageza iryo ari ryo ryose ryo guta muri yombi Putin, ubwo mu kwezi gutaha azaba yitabiriye inama y'ibihugu byo mu itsinda ry'ubukungu rya BRICS, izabera i Cape Town.

Muri uku kwezi kwa Gicurasi (5), ambasaderi w'Amerika muri Afurika y'Epfo yavuze ko mu kwezi kw'Ukuboza (12) mu 2022, intwaro n'amasasu byapakiwe mu bwato bw'Uburusiya bwari buparitse muri Afurika y'Epfo, bijyanwa mu Burusiya.