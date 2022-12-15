Abasirikare ba Eritrea bishe marume – umukuru wa WHO Tedros

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Mu maso ha Dr Tedros byabonekaga ko bikimushenguye, mu kiganiro ku wa gatatu i Genève mu Busuwisi

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Umukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima (OMS/WHO) yashinje abasirikare ba Eritrea kwica nyirarume mu ntambara yashegeshe akarere ka Tigray ko mu majyaruru ya Ethiopia.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko yabwiwe ko abandi bantu barenga 50 bishwe muri icyo cyaro nta kintu gishingiweho.

Mu maso he biboneka ko bikimushenguye, uyu Munya-Ethiopia ukomoka muri Tigray yongeyeho ati: "Sinari meze neza".

Kugeza ubu Eritrea nta cyo iratangaza ku mugaragaro kuri ibyo ayishinja.

Ku wa gatatu, mu kiganiro cya OMS ku cyicaro gikuru cyayo i Genève mu Busuwisi, aho yavugaga ku makuru mashya ku bibazo bijyanye na Covid-19, Dr Tedros yagize ati:

"Ku wa gatandatu, nabwiwe ko marume yishwe n'igisirikare cya Eritrea.

"Navuganye na mama wanjye, kandi byari byamushegeshe rwose kuko [marume] yari we muhererezi mu muryango wabo. Kandi twajyaga kungana mu myaka", nkuko bivugwa n'uyu mukuru wa OMS, w'imyaka 57.

Nta makuru yatanze y'igihe icyo gitero ashinja Eritrea cyabereye cyangwa aho icyo cyaro giherereye.

Dr Tedros yanavuze ko afite icyizere ko amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono mu kwezi gushize kwa cumi na kumwe hagati ya leta ya Ethiopia n'umutwe wa TPLF "azubahirizwa n'ubu busazi bugahagarara".

Ariko abasirikare ba Eritrea n'abasirikare bo mu karere ka Amhara ko muri Ethiopia baturanye ntibari bari muri ayo masezerano.

Intambara muri Tigray yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu 2020, ubwo Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yategekaga igisirikare kugaba igitero ku basirikare b'akarere ka Tigray.

Yavuze ko yabikoze mu kwihimura ku gitero ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za leta ya Ethiopia.

Uko kuntu ibintu byafashe indi ntera kwakurikiye amezi yari ashize hari amasinde hagati ya leta ya Abiy n'abategetsi b'ishyaka rya TPLF rifite ijambo rikomeye muri Tigray.

Imirwano yashegeshe iki gihugu cyo mu ihembe ry'Afurika, cya kabiri gituwe n'abaturage benshi cyane muri Afurika – miliyoni 117.