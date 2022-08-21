Ukraine: Igitero cya ‘drone’ cyibasiye amato y’intambara ya Russia muri Crimea

Amashusho yerekanye umwotsi ucuma mu mujyi wa Sevastopol aho amato ya gisirikare y'Uburusiya atsika (ahagarara)

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Umutegetsi wa Crimea washyizweho n’Uburusiya yatangaje ko iyo ‘drone’ yibasiye amato y’intambara ku nyanja y’umukara mu mujyi wa Sevastopol yarashwe kuwa gatandatu.

Kare kuwa gatandatu amashusho yerekanye umwotsi mu gace k’umujyi wa Sevastopol aho amato y’abarusiya ahagarara. BBC ntiyari yabashije kugenzura byigenga ayo mashusho.

Ibitero byinshi bya drones byavuzwe muri Crimea mu munsi ya vuba aha, harimo icyo kuwa kane n’icyabaye kuwa gatanu.

Mu ntangiriro z’uku kwezi indege icyenda z’Uburusiya zarashenywe mu gitero ku kigo cya gisirikare cya Saky mu burengerazuba bwa Crimea.