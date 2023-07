Aimable Karasira yahawe igihe ngo atange umwanzuro we ku burwayi bwe bwo mu mutwe

Karasira aregwa ibyaha byo guhakana jenoside no guha ishingiro jenoside, ubushinjacyaha bwongeyeho n’ibyaha by’iyezandonke no kutagaragaza inkomoko y’umutungo we. Ibyaha byose uregwa ahakana.