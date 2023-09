Trudeau yavuye mu Buhinde nyuma yo guherayo iminsi ibiri kubera ibibazo tekinike by’indege ye

Trudeau n'umuhungu we Xavier bahagurutse i New Delhi kuwa kabiri nyuma y'amasaha 48 bahezeyo

Iminota 32 iraheze

The Canadian Press ivuga ko indege ya Trudeau yahagurutse i New Delhi kuwa kabiri ku gicamunsi. Hari hashize amasaha 48 Trudeau aheze mu Buhinde, we n’umuhungu we Xavier, n’abagendana nawe.