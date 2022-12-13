CHAN 2022: Perezida wa FUFA avuga ko Uganda igiye kwikura mu irushanwa rizabera muri Algeria

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Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Uganda (FUFA) avuga ko ikipe y'iki gihugu izikura mu irushanwa ry'Afurika ry'abakinnyi bakina imbere mu gihugu (CHAN) kubera kutumvikana ku mafaranga ya leta.

Moses Hassim Magogo, Perezida wa FUFA akaba ari na depite mu nteko ishingamategeko ya Uganda, yavuze ko "bibabaje" kwikura mu iri rushanwa – riteganyijwe gutangira muri Algeria ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa mbere.

Yanditse kuri Twitter ati: "Dusigaye nta yandi mahitamo [dufite] atari ukwikura mu mikino ya nyuma ya CHAN kuko [minisiteri y'imari] itaduhaye amafaranga yatanzwe n'inteko ishingamategeko.

"Ibihano Uganda izafatirwa bizagira ingaruka kuri ejo hazaza nitudafata icyemezo gikomeye ubu. Mbabajwe n'abakinnyi n'abatoza bahesheje ikipe itike y'imikino ariko igihe kirageze ngo bamenye ukuri".

CHAN yo mu mwaka utaha biteganyijwe ko izaba irimo amakipe 18, rero Uganda niyikuramo bizatuma impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika (CAF) yateguye iyi mikino, icyenera gushaka mu gihe gito ikipe y'igihugu isimbura Uganda – cyangwa isigarane amakipe 17 muri iri rushanwa n'ubundi risanzwe riteye mu buryo budasanzwe.

BBC yasabye CAF kugira icyo ibivugaho, ariko kugeza ubu nta cyo irasubiza.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Aha vuba cyane Uganda iheruka gukina imikino ya CAN/AFCON ni mu 2019 (aha yakinaga na Sénégal), ariko Imisambi ya Uganda – nkuko iyi kipe yitwa – yakinnye muri CHAN iheruka kuba yo mu 2020

Iyi mikino ya nyuma ya CHAN yitezwe kuba iri mu matsinda atanu.

Amatsinda atatu muri ayo azaba arimo ibihugu bine muri buri tsinda, mu gihe ayandi matsinda abiri azaba arimo amakipe atatu muri buri tsinda.

Bivuze ko amakipe abiri ya mbere yo mu matsinda agizwe n'ibihugu bine azahuzwa muri kimwe cya kane n'amakipe yatsinze muri ya matsinda abiri yandi.

Uganda yari iri mu itsinda ry'ibihugu bine aho yari iri kumwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Côte d'Ivoire na Sénégal.

Maroc yatsindiye igikombe cya CHAN cy'ubushize, izaba ishaka kugitsindira ku nshuro ya gatatu yikurikiranya, mu gihe Madagascar izaba yitabiriye bwa mbere iyi mikino ya nyuma CHAN.

Amatsinda ya CHAN 2022

Itsinda A: Algeria (izakira irushanwa), Libya, Ethiopia, Mozambique.

Itsinda B: DR Congo, Uganda, Côte d'Ivoire, Sénégal.

Itsinda C: Maroc (yatsindiye igikombe cy'ubushize), Sudan, Madagascar, Ghana.

Itsinda D: Mali, Angola, Mauritania.

Itsinda E: Cameroun, Congo, Niger.