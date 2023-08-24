Wagner yahangaye Putin none ubu umukuru wayo ashobora kuba yapfuye

Ubwo Yevgeny Prigozhin n'abasirikare be bo mu tsinda ry'abacanshuro b'Abarusiya rya Wagner bigomekaga mu mezi abiri ashize, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagaragaje imbamutima ze mu buryo busobanutse neza.

Ubwo ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyavugaga kuri ayo masezerano (yo gusoza uko kwigomeka na bo bagahabwa ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa mu nkiko), cyagize kiti: "Amasezerano y'ubu bwoko ubusanzwe agiranwa n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nta na rimwe agiranwa n'abagizi ba nabi n'abakora iterabwoba. Ibyo byaba bivuze ko ubu dukwiye gufata Prigozhin nk'umunyapolitiki?"

Ibyo agomba kuba yari abizi. Nyamara ariko, mu byumweru bya vuba aha bishize, ubwo yagendaga mu ndege yihariye ye, bigaragara ko atabonaga ko ingendo zo mu kirere ziteje ibyago. Wenda yibwiraga ko ari umuntu ukomeye cyane, w'ingenzi cyane mu Burusiya bwa none kuburyo atakwicwa?