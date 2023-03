Umusi mukuru wahariwe abagore: ivyo ukeneye kumenya

Watanguye gute?

Kubera iki uwa 8 Ntwarante?

Kubera iki abantu bambara umwambaro w’ibara ry’izamabawu/ry'umuyugubwe?

Hoba hariho umusi mpuzamakungu wahariwe abagabo?

Umusi mpuzamakungu wahariwe abagore uhimbazwa gute?

Icivugo c’uno mwaka wa 2023 ni ikihe?

Icivugo ca ONU muri uno mwaka wa 2023 ni "DigitALL: Innovation and technology for gender equality" (twogereranya mu Kirundi na “Iterambere ridakumira mu bijanye n’ubuhinga bwa none). Iki civugo gifise intumbero yo kwemeza no guhimbaza intererano y’abakenyezi n’abigeme mu bijanye n’ubuhinga bwa none (technologie) be no kwiga hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi (online education).