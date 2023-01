Pele muri Africa: Ukuri na harabaye

Mu gihe urugamba rwo kwikurako ubukoroni rwari rushushe muri Afrika yose mu mpera z’imyaka ya 1950 no mu ntango ya 1960, Pelé yaratumiwe n’ibihugu vyaheruka kuronka ubwigenge (kwikukira) kugira akine mu nkino za kivandimwe n’umugwi wiwe Santos Club FC n’umugwi w’igihugu wa Bresil.

Umwanditsi wa Almanac of FC Santos, , Guilherme Nascimento, yadomye ku kuri mu kuvuga ko ingendo ziwe muri Afrika zabayemwo ‘’inkuru nyinshi ku buryo bigoye gutandukanya umugani n’ivyabaye vy’ukuri’’.

Mu 1965, Pelé ico gihe yari afise imyaka 24 yashitse mu gihe uwutunganya amasinema Gillo Pontecorvo yariko afata amasanamu ya (sinema) The Battle of Algiers (La Bataille d’Alger/ Intambara ya Alger).

Vyavuzwe ko yavuze amajambo meza cane ku ntumwa za Maroc mu gikombe c’isi co muri 1970 muri Mexico, ubona ko bwari ubwa mbere igihugu co muri Afrika kironka itike yo kuja muri iryo higanwa ry’igikombe c’isi kuva kuri Misiri (Egypt) mu 1934.

Ngo yoba yavuze ati: “Niba ndi umwami wa football, Larbi Ben Barek we aca aba imana’’.

Yabwiye BBC ati: ‘’Ku binyerekeye, narafatiye cane ku buhangange bwiwe, no kuba naritiriwe izina ryiwe mu gihe canje co gukina no mu nyuma, n’iteka ritagira agaciro.’’