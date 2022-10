Rwanda: Abanyamategeko bunganira abahoze muri FDLR bakuriweho ibihano

Iminota 37 iraheze

Urukiko rwari rwahanishije igihano cy’ihazabu y’amafaranga ibihumbi 200 kuri buri umwe wese muri abo banyamategeko rubashinja gushaka gutinza urubanza, ndetse no kutazongera kujya mu rubanza urwo ari rwo rwose batishyuye iyo hazabu.

Ni mu rubanza rw’itsinda ry’abantu 6 bahoze mu mutwe w’inyeshyamba wa FDLR, baregwa ibyaha bitatu birimo iterabwoba no kurema umutwe utemewe, ibyaha bo bahakana.

Abo banyamategeko ni Me Ndagijimana Ignace, Me Nkundabatware Félix na Me Mbanziriza Adiel.