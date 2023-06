Demokarasi igeze he mu Burundi inyuma y'imyaka 30?

Mu 1994, bumvikanye ko Cyprien Ntaryamira wo mu mugambwe FRODEBU ari we yoshikira ubutegetsi ariko uwo na we ntiyamaze na kabiri kuko yaciye apfira mu ndege yari ireruye be na mugenzi we w’Urwanda Juvenal Habyarimana bavuye mu biganiro vy’amahoro vyerekeye Urwanda mu gihugu ca Tanzania.