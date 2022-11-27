Equatorial Guinea: umuperezida wa mbere kw’isi amaze imyaka myinshi yatsindiye amatora

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Icegera c’umukuru w’igihugu Teodoro Nguema Obiang Mangue, uyuakaba ari n’umuhungu wiwe, avuga ati: "Ibivuye mu matora bisubiye kwerekana ko turi mu kuri. Tubandanya kuba umugambwe ukomeye”.

Perezida Obiang arifatiye mu minwe iki gihugu co muri Afrika yo hagati gitunze igitoro, aho abagize umuryango wiwe bafise ibibanza bikomakomeye muri reta yiwe.

Perezida Obiang afatwa ko, inyuma yo guhakana ivyo yagirizwa vyo guhonyanga agateka ka zina muntu n’ubusuma bw’amatora, afise intumbero yo gukoresha iki kiringo ciwe kigira gatandatu kugira ngo asubirane icizere mu makungu.

Mu kw’icenda, reta yarakuyeho igihano c’urupfu, ingingo yashimagijwe n’ishirahamwe mpuzamakungu ONU.

Ico ukeneye kumenya kuri Guinée Equatoriale

Mu 1968, Guinée ya Espagne (Spanish Guinea) yaronse intahe y’ukwikukira ica iba Guinée Equatoriale, Francisco Macias Nguema aca aba umukuru w’igihugu.

Iki gihugu kivuga indimi z’iki-espagnol, igifaransa n’igi-portugal catoye igitoro mu 1996, ariko abenshi mu banyagihugu bangana n’imiriyoni 1.4 nta nyungu bakironkamwo, mu gihe ubukene bukizura inzara.