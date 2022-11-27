Equatorial Guinea: umuperezida wa mbere kw’isi amaze imyaka myinshi yatsindiye amatora
Na Sam Hancock
BBC News
Umuperezida wa mbere kw’isi amaze igihe kire kire ku butegetsi yasubiye gutsindira ikindi kiringo muri Guinée Equatoriale kugira ngo abandanye n’intwaro yiwe ifatwa ko ari iy’agahotoro.
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo w’imyaka 80, yatsinze ku majwi hafi 95%, nk’uko bitangazwa n’abategetsi amatora inyuma y’imisi itandatu aya matora abaye.
Icegera c’umukuru w’igihugu Teodoro Nguema Obiang Mangue, uyuakaba ari n’umuhungu wiwe, avuga ati: "Ibivuye mu matora bisubiye kwerekana ko turi mu kuri. Tubandanya kuba umugambwe ukomeye”.
Hari bamwe mu batavuga rumwe na reta bahiganywe na we, ariko nta n’umwe yari yiteze gutsinda.
Perezida Obiang arifatiye mu minwe iki gihugu co muri Afrika yo hagati gitunze igitoro, aho abagize umuryango wiwe bafise ibibanza bikomakomeye muri reta yiwe.
Yashitse ku butegetsi mu 1979 atembagaje ubutegetsi kandi na we nyene yagiye ahakwa kenshi gutembagazwa.
Amaze gushika ku butegetsi asubiriye se wabo Francisco Macias Nguema, yarazanye impinduka nkeya ariko yakoze ibishoboka vyose kugira umuryango wa Nguema wifatire igihugu mu minwe.
Abatavuga rumwe n’ubutegetsi ntibihanganirwa kandi ntiboroherwa na gato kubera ata binyamakuru vyigenga bihari, mu gihe ibihari bigenzurwa na reta canke n’incuti zayo.
Perezida Obiang afatwa ko, inyuma yo guhakana ivyo yagirizwa vyo guhonyanga agateka ka zina muntu n’ubusuma bw’amatora, afise intumbero yo gukoresha iki kiringo ciwe kigira gatandatu kugira ngo asubirane icizere mu makungu.
Mu kw’icenda, reta yarakuyeho igihano c’urupfu, ingingo yashimagijwe n’ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Guinée Equatoriale ifise kahise abayinegura bavuga ko karanzwe n’ubusuma bw’amatora.
Ico ukeneye kumenya kuri Guinée Equatoriale
Mu 1968, Guinée ya Espagne (Spanish Guinea) yaronse intahe y’ukwikukira ica iba Guinée Equatoriale, Francisco Macias Nguema aca aba umukuru w’igihugu.
Amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu avuga ko abakuru b’iki gihugu babiri - Francisco Macias Nguema hamwe na Teodoro Obiang Nguema – ari bamwe mu bakuru b’ibihugu bahonyanga agateka ka zina muntu muri Afrika.
Iki gihugu kivuga indimi z’iki-espagnol, igifaransa n’igi-portugal catoye igitoro mu 1996, ariko abenshi mu banyagihugu bangana n’imiriyoni 1.4 nta nyungu bakironkamwo, mu gihe ubukene bukizura inzara.