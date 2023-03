Insiguro y'isanamu,

Kari akanyamuneza i Nairobi, ubwo Umunya-Kenya usiganwa mu kwiruka intera ngufi, Ferdinand Omanyala, yahoberanaga n'umugore we na we usiganwa mu ntera ngufi, Laventa Omanyala, ku munsi w'isabukuru y'amavuko y'uyu mugore we.