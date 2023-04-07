Kajugujugu ya gisirikare y'Ubuyapani yaburiwe irengero ishobora kuba yarakoreye impanuka mu nyanja

Kajugujugu y'igisirikare cy'Ubuyapani isa nk'iyo yaburiwe irengero, iraboneka kuri iyi foto yo mu bubiko

Kajugujugu ya gisirikare y'Ubuyapani yaburiwe irengero irimo abantu 10, byibazwa ko yakoreye impanuka mu nyanja yo muri perefegitura (intara) ya Okinawa, nkuko abategetsi babivuga.