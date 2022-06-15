Abanyamakuru bakomeye bo mu Bwongereza ntibemerewe kugera mu Burusiya

Insiguro y'isanamu, Uvuye ibumoso: Abanyamakuru ba BBC Nick Beake, Orla Guerin na Clive Myrie, bose bagiye batangaza amakuru ku ntambara bari muri Ukraine

Haciye isaha 1

Uburusiya bwabujije gukandagira ku butaka bwabwo abanyamakuru bakomeye bo mu Bwongereza hamwe n'abategetsi ba gisirikare, nkuko bikubiye mu bihano bwashyizeho bwihimura ku ngamba Ubwongereza bwafatiye abategetsi b'Uburusiya.

Abanyamakuru ba BBC Clive Myrie, Orla Guerin, Nick Robinson na Nick Beake, bose bagiye batangaza inkuru bari muri Ukraine, hamwe n'umuyobozi mukuru wa BBC Tim Davie, bari kuri uru rutonde.

Umuvugizi yavuze ko BBC "izakomeza gutangaza amakuru mu bwigenge kandi mu buryo butagira uwo burenganya".

Abanyamakuru b'ibitangazamakuru Sky TV, Times, Guardian, Channel 4 na ITV na bo ntibemerewe kugera mu Burusiya.

Uburusiya busanzwe bwarabujije abadepite batowe b'Ubwongereza babarirwa mu magana kutagera muri iki gihugu.

Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yatangaje ko igikorwa cyo kongera uru rutonde, ruriho abantu 29 bakora mu itangazamakuru n'abantu 20 "bafite aho bahuriye n'igisirikare", kizakomeza.

Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yagize iti: "Abanyamakuru b'Abongereza bari ku rutonde bagize uruhare mu gukwirakwiza ku bushake amakuru atari ukuri kandi y'uruhande rumwe ajyanye n'Uburusiya no ku bibera muri Ukraine no muri Donbas.

"Hamwe n'ubusesenguzi bubogamye bwabo banagize uruhare mu gukongeza urwango rwibasira Uburusiya mu muryango mugari [sosiyete] w'Ubwongereza".

Mu nkuru ye ya vuba aha yakoreye BBC, umunyamakuru Orla Guerin yatangaje amakuru ari mu mujyi wa Lysychansk muri Ukraine, aho yavuze ko ibigize uyu mujyi birimo gusenywa mu gikorwa cyo ku bushake cyo kuwurimbura.

Clive Myrie yatangaje amakuru ari i Kyiv ubwo abasirikare b'Uburusiya bateraga Ukraine, bagerageza gufata uyu murwa mukuru mu minsi ya mbere y'iyi ntambara.

Abandi bakozi ba BBC bari kuri uru rutonde barimo umunyamakuru ukurikiranira hafi iby'umubano w'ibihugu (diplomasi) Paul Adams, na we watangaje amakuru ari muri Ukraine, n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya BBC Richard Sharp.

Umunyamakuru Stuart Ramsay wa Sky News, na we uri kuri uru rutonde, yakomerekeye mu mutego watezwe n'Uburusiya ubwo yari arimo gutara amakuru hanze ya Kyiv muri icyo gihe.

Mu bandi banyamakuru bakomeye batemerewe gukandagira mu Burusiya, harimo umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Times, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Telegraph, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Guardian n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Daily Mail.

Abanyamakuru Shaun Walker na Luke Harding b'ikinyamakuru The Guardian na bo bari kuri uru rutonde.

Shaun Walker yavuze ko atarimo gusiganwa mu gusura Uburusiya ariko ko ari "ikintu kitumvikana na busa kandi kibabaje" kuba ari kuri uru rutonde, nyuma yo kumara imyaka irenga 10 aba mu Burusiya.

Uburusiya bwafunze ibitangazamakuru byigenga byaho ndetse butangaza ko ari icyaha gutangaza ikintu icyo ari cyo cyose bufata nk'"amakuru atari ukuri" ajyanye n'intambara yo muri Ukraine.

Uburusiya bwanga kwita igitero cyabwo intambara, bukacyita "igikorwa cyihariye cya gisirikare".

Bwanibasiye abanyamakuru n'abandi bantu bakomeye budakunda, bubita "intasi y'amahanga".

Ku wa kabiri, urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rwanzuye ko iri tegeko ryo kubita gutyo ryahonyoye uburenganzira bwabo.

Uretse abo mu itangazamakuru, hari n'abandi bantu bakomeye bo mu gisirikare bari kuri uru rutonde rw'abafatiwe ibihano byo kutagera mu Burusiya.