Abanyamakuru bakomeye bo mu Bwongereza ntibemerewe kugera mu Burusiya

Haciye isaha 1

Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yagize iti: "Abanyamakuru b'Abongereza bari ku rutonde bagize uruhare mu gukwirakwiza ku bushake amakuru atari ukuri kandi y'uruhande rumwe ajyanye n'Uburusiya no ku bibera muri Ukraine no muri Donbas.

Mu bandi banyamakuru bakomeye batemerewe gukandagira mu Burusiya, harimo umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Times, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Telegraph, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Guardian n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Daily Mail.