Umupilote w'imyaka 17 yabaye umuntu muto uzengurutse isi mu ndege wenyine

Iminota 23 iraheze

Mushiki we mukuru, Zara, na we asanganywe umuhigo ku isi w’umuntu w’igitsina gore ukiri muto watwaye indege ahanyuranye ku isi ari wenyine.

Mu ngendo ze yageze ku migabane ya Africa, Aziya, Uburayi, no muri Leta zunze ubumwe za Amerika, yambuka inyanja ebyiri.

Mack uvuka mu muryango w’abatwara indege, yahagurukiye mu murwa mukuru Sofia wa Bulgaria tariki 23 Werurwe(3), mu rugendo rutangaje agana mu bushyuhe bukaze i Dubai aza no gutungurwa n’ifungwa ry’ibibuga by’indege mu Buhinde.

Mu kiganiro mbere yahaye CNN ubwo yari hagati mu rugendo rwe, Mack yavuze ko hamwe mu hantu heza yabashije kurebera mu kirere harimo ibyanya by’inyamaswa muri Kenya n’imiturirwa ya New York.

Nk’umusaruro w’umuhate we, yaciye imihigo ibiri ya Guinness World Records – aba umuntu ukiri muto uzengurutse ku isi mu ndege wenyine, n’umuntu muto ukoze ibi ari mu ndege ntoya cyane.

Mushiki we Zara yavuze ko yageragezaga “buri gihe” kuvugana nawe no gufasha musaza we mu gihe yari mu kirere.