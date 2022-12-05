Wa munyeshuri yasabye imbabazi ‘First lady’ wa Nigeria kubera tweet

﻿Aisha, umugore wa Perezida Muhammadu Buhari, ni First Lady wa Nigeria kuva mu 2015

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Yahakanye gusebya Aisha Buhari mu butumwa yanditse kuri Twitter avuga ko yakoresheje nabi imari ya rubanda mu kwihaza ubwe.