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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
Trump imbere ya sentare: Vyashitse ngaha gute?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Play video, "Trump imbere ya sentare: Vyashitse ngaha gute?", Umwanya bimara 2,21
02:21
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