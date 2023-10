Kenya yiyemeye kuja gufasha Haïti kurwanya imirwi y'inkorabara mu gihugu, ubwo izobishobora?

Haciye isaha 1

Igihugu ca Kenya ciyemeje kurongora ingabo mpuzamakungu muri Haïti, mu kamo gaherutse guterwa n’umushikiranganji wa mbere w’ico gihugu co muri Karayibe (Caraïbes/Carribean) mu kugarukana umutekano.

Kenya ivuga iki?

Umushikiranganji w’imigenderanire Alfred Mutua yabwiye BBC ko igihugu ciwe cipfuza kandi gufasha Haïti gusanura ibibanza nyamukuru no gushinga reta ishingiye ku ntwaro rusangi kandi itajegajega.

Ni ibiki igipolisi ca Kenya kizohura na vyo muri Haïti ?

Eka no mu burere butari buto bwo mu burengero no hagati muri Haïti harangwa imirwi yica igakiza, aho "ababandi" bigenza, nk’uko abanyagihugu bita abari muri ino murwi, batera bagaturira ibigwati n’ibisagara.

Ni izihe nyungu Kenya yitezeyo ?

Mutua amenyesha ko ubwa mbere na mbere iki ari igikorwa co gutabara umugenzi.

Haïti yararavye hirya no hino hanyuma ivuga iti: "Kenya, turabasavye mudufashe. Nta kindi gihugu yasavye ubutabazi. Twafashe ingingo yo kurangura ishaka ry’Imana mu gufasha benewacu na bashiki bacu", niko uno mushikiranganji wa Kenya ajejwe imigenderanire yabwiye abanyamakuru.

Mu rugendo aherukamwo muri Kenya, umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika, Lloyd Austin, yarateye igikumu ku masezerano y’imyaka itanu mu vyo umutekano, anavuga ko Amerika "ikengurukira Kenya ku ruhara rwayo mu gufata iya mbere mu gutorera umuti ibibazo vy’umutekano mu karere no kw’isi yose".

Igipolisi ca Kenya coba citeguriye ubutumwa nk’ubu?

Igipolisi ca Kenya gifise ubushobozi nyabaki ?

Amnesty iragiriza kandi igipolisi gukubita, guhagarika no gupfunga hatisunzwe amategeko abari mu myiyerekano.

Ibikorwa vy’ubutumwa bw’ingabo mpuzamakungu muri Haïti muri kahise vyashitse kuki?

Haïti, igihugu cahoze gitwarwa n’Ubufaransa gikoloni mu karere ka Karayibe, kikaba ari co cabaye Repubulika ya mbere y’Abirabure kw’isi mu ntango z’ikinjana ca 19 inyuma y’imigumuko idasanzwe y’abacakara (1791), ifise akahise karanzwe n’ubutumwa mvamakungu butandukanye.

Amerika kandi yararungitse ingabo mu 1994 na 2004, mu ntumbero yo "gukingira demokarasi" no kugarukana ituze.

None Kenya irashobora gukora bigashimwa aho abandi bananiriwe?

Ubushobozi bwabo buzorabirwa ku kungene ingabo za Kenya zizoba zishoboye gutuza burundu ino mirwi y’inkozi z’ikibi no kugarukanira ituze abanyagihugu ba Haïti.

Nimba abajejwe umutekano ba Kenya bafise uburambe mu kurwanya umuhari Al-Shabab wiyitirira Islam no mu kugarukana ituze mu turere tw’ibisagara, ubu bazoba bari ku rubuga batamenyereye mu turere tw’ibisagara two ku kivuko no mu misozi ya Port-au-Prince.