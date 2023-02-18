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Ku wa gatanu, aba 'sapeurs' bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bazwiho kugira udushya mu myambarire, bakoze umutambagiro mu murwa mukuru Kinshasa...
Bateraniye mu irimbi mu kwibuka mugenzi wabo wari uzwi cyane, umuhanzi Stervos Niarcos wo mu njyana ya pop, umaze imyaka 18 apfuye...
Aba 'sapeurs' ni abo mu muryango 'société des ambianceurs et des personnes élégantes' (sape), ugenekereje mu Kinyarwanda bivuze umuryango w'abakunda ibirori no kwambara neza...
Kandi barimo gukora kuburyo uyu mugenzo wo kurimba ugera no ku bakiri bato ngo bazawusigarane.
Ku wa kabiri, ku munsi mukuru w'abakundana wa Saint-Valentin wo ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa kabiri, umunyabirori (socialite) wo muri Kenya, Shariffa Wambui, yiyerekanye mu gace ka Kibera gatuwemo mu bucucike ko mu murwa mukuru Nairobi.
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Kuri uwo munsi kandi, aba Banya-Misiri barizihiza isabukuru y'amavuko ya Zeinab, umwuzukuru w'umukobwa w'Intumwa y'Imana Muhammad, hanze y'umusigiti wo mu murwa mukuru Cairo.
Ku wa mbere, aba barimo gusenga mu muhango wo gusezera ku mu-rappeur (rapper) AKA wo muri Afurika y'Epfo wishwe arasiwe mu mujyi wa Durban.
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Mu gihe muri Mozambique haguye imvura nyinshi, ku wa gatandatu abantu bahungishijwe bakurwa mu duce twibasiwe n'imyuzure - bamwe bakaba bari baheze ku birwa (amazinga mu Kirundi), naho abandi baheze ku bisenge by'inzu zabo.
Ni mu gihe uyu mugabo wo mu karere ka Somali ko muri Ethiopia yahagaritse indogobe ye mu mugezi kugira ngo ashyire amazi mu ngunguru.
Aya mafoto akoreshwa bitangiwe uruhushya.