Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru: Tariki 10 kugeza ku ya 16 y'ukwa kabiri mu 2023

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ku wa gatanu, aba 'sapeurs' bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bazwiho kugira udushya mu myambarire, bakoze umutambagiro mu murwa mukuru Kinshasa...

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Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Bateraniye mu irimbi mu kwibuka mugenzi wabo wari uzwi cyane, umuhanzi Stervos Niarcos wo mu njyana ya pop, umaze imyaka 18 apfuye...

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Aba 'sapeurs' ni abo mu muryango 'société des ambianceurs et des personnes élégantes' (sape), ugenekereje mu Kinyarwanda bivuze umuryango w'abakunda ibirori no kwambara neza...

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Kandi barimo gukora kuburyo uyu mugenzo wo kurimba ugera no ku bakiri bato ngo bazawusigarane.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ku wa kabiri, ku munsi mukuru w'abakundana wa Saint-Valentin wo ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa kabiri, umunyabirori (socialite) wo muri Kenya, Shariffa Wambui, yiyerekanye mu gace ka Kibera gatuwemo mu bucucike ko mu murwa mukuru Nairobi.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Kuri uwo munsi kandi, aba Banya-Misiri barizihiza isabukuru y'amavuko ya Zeinab, umwuzukuru w'umukobwa w'Intumwa y'Imana Muhammad, hanze y'umusigiti wo mu murwa mukuru Cairo.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ku wa mbere, aba barimo gusenga mu muhango wo gusezera ku mu-rappeur (rapper) AKA wo muri Afurika y'Epfo wishwe arasiwe mu mujyi wa Durban.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Mu gihe muri Mozambique haguye imvura nyinshi, ku wa gatandatu abantu bahungishijwe bakurwa mu duce twibasiwe n'imyuzure - bamwe bakaba bari baheze ku birwa (amazinga mu Kirundi), naho abandi baheze ku bisenge by'inzu zabo.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ni mu gihe uyu mugabo wo mu karere ka Somali ko muri Ethiopia yahagaritse indogobe ye mu mugezi kugira ngo ashyire amazi mu ngunguru.