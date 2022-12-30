Neymar, Kylian Mbappe na Cristiano Ronaldo mu bibuka iragi rya Pele

Cristiano Ronaldo ati: "Umwitwarariko yanyereka wagumye wiyerekana mu gihe cose twaba turi kumwe, eka n’aho twaba tutari kumwe".

Iminota 27 iraheze

"Umwami" Pele "yarahinduye vyose ", niko umusatirizi wa Brezili Neymar avuga, nk’umwe mu bariko baribuka uyu yahoze ari igihangange mu mupira w’amaguru.

Pele azwi ko yinjije ibitsindo 1.281, igitigiri kitarigera gisubira kubaho, mu nkino 1.363 mu myaka 21 yamaze akina umupira w’amaguru, harimwo ibitsindo 77 yatsindiye igihugu ciwe mu nkino 92.