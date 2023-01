Igitero ca US co mu kirere muri Somalia 'cishe aba al-Sbabab 30'

Iminota 37 iraheze

Igitero co mu kirere co gufasha ingabo za reta muri Somalia cishe abarwanyi ba al-Shabab bashika 30, bivugwa n’igisirikare ca Amerika.

Ico gitero co mu kirere co ku wa gatanu cabaye mu gihe ingabo za reta zariko ziraterwa n’abagwanyi barenga 100, nk’uko bivugwa n’ubutegetsi bw’ingabo za Amerika muri Afrika (US Africa Command).