'Birababaje' kuba Ububiligi bwanze ambasaderi Karega – umuvugizi wa leta y'u Rwanda

Leta y'u Rwanda ivuga ko "ibabajwe" no kuba Vincent Karega yari yagennye nk'ambasaderi mu Bubiligi yaranzwe n'iki gihugu kandi ko icyo cyemezo atari cyiza ku mubano w'ibihugu byombi, nkuko byatangajwe na the New Times.