Ukraine - Russia: Ni nde ariko aratsinda intambara?

Haciye isaha 1

None intambara yahindutse gute?

Mu ntango z’ukwa kane, ingabo za Ukraine zisubije uturere tunini two mu micungararo ya Kyiv, inyuma y’aho ingabo z’Uburusiya vyankiye ko zisatira gushika ku mugwa mukuru.

Kuva ico gihe, ibikorwa vya gisirikare vy’Uburusiya vyibanze mu bumanuko, mu buseruko no mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine, maze zigarurira uturere tutari duto.

Mu gitero gikomeye co kwivuna mu buraruko bushira ubuseruko, ukraine yomoye ingabo z’Uburusiya.

Ikigo cigisha ibijanye n’intambara (Institute for the Study of War, ISW) kivuga ko ingabo za Ukraine “zakubise bikomeye” ingabo z’Uburusiya.