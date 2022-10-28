Ukraine: Uburusiya bwarekuye drone 30 mu minsi ibiri – Zelensky

Prezida Zelensky ahagaze impande ya drone yakorowe

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Prezida wa Ukraine Volodymir Zelensky avuga ko Uburusiya bwakoze ibitero vya drone 30 kuri Ukraine mu minsi ibiri gusa.

Avugira i Kyiv kandi ahagaze iruhande y'ikiboneka ko ari drone yakorowe (yahanuwe) yo mu bwoko bwa Shahed ikorerwa muri Iran, Zelensky yiyemeje "guca amababa" y’ububasha bwo mu kirere bwa Moscou.

Bishitse mu gihe umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire Antony Blinken yavuze ko agasomborotso k’Uburusiya k’ikoreshwa rya drone ari ibintu "biteye iseseme".

Uwo mu-diplomate wa Amerika yagirije Uburusiya gukoresha izo ndege zitagira abadereva mu "kwica abanyagihugu basanzwe ba Ukraine no mu gusambura ibikorwa-remezo bazerako amatara, amazi, gususurutsa amazu”, aho yari mu rugendo ku murwa mukuru wa Canada, Ottawa.