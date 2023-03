Ingwano muri Ukraine : Kyiv yategetse kuvana abantu mu gice c'umuji yagaruje

Ikigo '' The Institute for the Study of War'' ciga ibijanye n’ingwano kivugako muri iyi ndwi inteko z’Uburusiya zabandanije ibitero bikeya ku butaka mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kupiansk , hamwe n’ibitero ku birometero bigera ku 80 mu bumanuko bushira ubuseruko.