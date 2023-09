N'ikihe kimenyetso cerekana ko inzoka ishaka kukurya?

Iminota 15 iraheze

Ukuryana cane kw'inzoka kwiyongera cane mu gihe c'imbeho, na cane cane hagati mu gihugu. Uriwe n'inzoka ushobora no gupfa mu gihe utavuwe vyihuta.

Umuhinga muvyo inzoka avuga ko zikunda kuryana mu gihe c'imbeho kuko ziba ziriko ziraberagura amagi no mu gihe c'irima hagati mu gihugu.

Ni ryari inzoka iryana?

Karmsheel Dharmendra Trivedi, akunda inzoka cane w'i Gandhinagar amaze imya 38 akora akazi ko gukingira inzoka abantu baza kwubaka aho ziri, no kwigisha abantu ku bijanye na zo, agira ati:"Ntibikenewe ko dutinya inzoka kuko inzoka ziradutinya (abantu). Ikindi na co, gufata ingamba zo kwiyubara no kwongereza ubumenyi bw'inyifato z'inzoka, na vyo bishobora haba ukwirinda ko ziturya."