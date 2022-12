Uwari mu 'Nterahamwe za Kabuga' yahaswe ibibazo ku byo amushinja

Iminota 21 iraheze

Uyu munsi yasoje ubuhamya bwe, yatanze ari i Arusha muri Tanzania, ahujwe mu buryo bw'amashusho n'inteko y'abacamanza bari mu rugereko rw'uru rukiko i La Haye (The Hague) mu Buholandi.

Ibibazo yahaswe uyu munsi byibanze ku byo yavuze mu buhamya bwe bijyanye na za bariyeri ebyiri avuga ko zari ku rugo rwa Kabuga ku Kimironko, no ku iyicwa ry'Abatutsi ku ishuri rya Karama ku Kimironko.

Asubiza ko nta bandi bantu azi biciwe kuri bariyeri zo kwa Kabuga. Avuga ko murumuna we, na we ngo wari Interahamwe, yamubwiye kuri Jean Pierre wenyine.

Asubiza ko murumuna we yamubwiye ko amabwiriza yose yatangwaga na Kabuga, kandi ko murumuna we, na we ubwe, bari Interahamwe, ko rero babizi.