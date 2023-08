Amerika ihangayikishijwe n'ubuzima bwa Perezida wahiritswe wa Niger

Umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yagize ati: "Duhangayikishijwe cyane n'ubuzima bwe n'umutekano we n'umutekano w'umuryango we".

Umunyamabanga mukuru wa ONU António Guterres na we yavuze ko ahangayitse, harimo no kuba hari amakuru yuko umuryango we "ubayeho mu buryo bubabaje".