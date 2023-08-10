Amerika ihangayikishijwe n'ubuzima bwa Perezida wahiritswe wa Niger

Perezida watowe wa Niger Mohamed Bazoum (ifoto yo mu bubiko)

Umunyamabanga mukuru wa ONU António Guterres na we yavuze ko ahangayitse, harimo no kuba hari amakuru yuko umuryango we "ubayeho mu buryo bubabaje".

Bazoum, w'imyaka 63, yahiritswe ku butegetsi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa Nyakanga (7) uyu mwaka.

Mbere yaho, ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko ishyaka rya Bazoum hamwe n'umuryango we bafunzwe mu buryo "burimo ubugome" kandi "butari ubwa kimuntu".

Kuva yahirikwa ku butegetsi, agatsiko ka gisirikare kamuhiritse ni ko kari ku butegetsi muri Niger, mu gihe Bazoum afungiwe mu nyubako ya perezida. Abagize ako gatsiko nta cyo bari batangaza ku kuntu uyu Perezida wahiritswe amerewe.