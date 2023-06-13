Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Kane, Ansu Fati, Rice, Guardiola, Verratti, Caicedo, Onana

Iminota 21 iraheze

Chelsea yashize ku nomero ya mbere y’urutonde rw’abo irondera umukinyi mpuzamakungu wa Cameroun André Onana w’imyaka 27, mu gihe irondera umunyegori mushasha, Inter Milan ikaba imuronderako nibura imiriyoni 50 z’amapawundi. ( Evening Standard )

Umunya-Hollande Frenkie de Jong w’imyaka 26 yariko araronderwa na Manchester United mu mwaka uheze, yiteze kubandanya akinira Barcelona mu mwaka w’inkino uza, akaba aboneka ko azoba kirumara mu nteguro z’umumenyereza Xavi. (Voetbal International, iciye kuri Manchester Evening News)