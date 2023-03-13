DR Congo: Abantu nibura 17 bishwe n'abacyekwa ko ari inyeshyamba za ADF

Abacyekwa ko ari inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF bishe abantu nibura 17 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubu bukaba ari ubwicanyi bwa kabiri mu gihe kitageze ku cyumweru bushinjwe uyu mutwe.