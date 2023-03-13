DR Congo: Abantu nibura 17 bishwe n'abacyekwa ko ari inyeshyamba za ADF
- Umwanditsi, Will Ross
- Igikorwa, Umwanditsi mukuru kuri Afurika, Ishami ry'Isi rya BBC
Abacyekwa ko ari inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF bishe abantu nibura 17 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubu bukaba ari ubwicanyi bwa kabiri mu gihe kitageze ku cyumweru bushinjwe uyu mutwe.
Abateye kandi banatwitse inyubako muri icyo gitero cyabaye mu rukerera rwo ku cyumweru, mu cyaro cya Kirindera muri Kivu ya Ruguru.
Ku wa gatatu, abantu 45 biciwe mu gitero cyagabwe ku byaro bibiri byo muri iyo ntara, na cyo gishinjwa inyeshyamba za ADF - zivugwa ko zifitanye imikoranire n'umutwe wiyita Leta ya Kisilamu (IS).
Igisirikare cya Uganda kimaze umwaka urenga kiri muri Kivu ya Ruguru kurwanya inyeshyamba za ADF, ariko nta musaruro ibikorwa byacyo biratanga.
Mu cyumweru gishize honyine, ADF yishe abaturage b'abasivile babarirwa muri za mirongo.
Hanashize igihe havugwa cyane ku nyeshyamba zo mu mutwe wa M23, utangazwa henshi ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ivuga ko idafasha umutwe wa M23.
Angola ubu irimo kohereza abasirikare muri Kivu ya Ruguru. Abasirikare ba Kenya n'abasirikare b'u Burundi na bo basanzwe bari yo.
Icyizere ni uko ibi bihugu bishyira hamwe bikarwanya imitwe y'inyeshyamba yose ariko ntibihave bisubiranamo bipfa amabuye y'agaciro ya DR Congo - nkuko uko gusubiranamo kwigeze kubaho mbere.