Uganda: Abafana ba Arsenal bari bafunzwe barekuwe

25 Ukwa mbere 2023

Bari bambaye imyambaro y’iyo kipe yo mu Bwongereza banafite igikombe cy’ikimenyetso ubwo batabwaga muri yombi kuwa mbere.

Polisi yavuze ko nta burenganzira bari bafite bwo gutambagira mu byishimo bityo baregwa kubangamira ituze rusange.

Umwe muri abo bafana yabwiye abanyamakuru ko bazasaba “uruhushya [rwo kwishima] mu gihe Arsenal yatwara igikombe cya Premier League”.

Arsenal ubu ni iya mbere muri Premier League irusha Manchester City amanota atanu, ikeneye kwitwara neza mu mikino 19 isigaje kugira ngo itware iki gikombe iheruka mu 2004.