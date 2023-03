Kugura amasengesho: 'nafashe ideni ndondera igitangaro c’Imana'

'Inyishu mu masabamana'

Gutegekwa gutanga ituro

Icizere conyene umuntu asigaranye

Ku bantu baciriritse hamwe n’abagenda bisununura, ari nako bimeze muri uru rusengero rwa Sarah, Dr Haustein avuga ko Prosperity Gospel itanga "icizere co gutera imbere no kwisununura abantu bakavyishimira”.

Dr Haustein na we aca ambaza ati: "None ubwo si co kimwe no gukina itombora kandi ata ruhera na rumwe ufise?”.