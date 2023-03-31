Uganda-DRC: Abasirikare ba Uganda batanguye ibikorwa muri Congo mu rwego rw'inteko z'akarere

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe Play audio, "Umuvugisi w'igisirikare ca Uganda, Gen de Brigade Felix Kulayigye", Umwanya bimara 4,10 04:10 Insiguro y'amajwi, Ingabo za Uganda zisanzwe muri Congo kuva mu 2021 aho bagiye guhiga umutwe wa ADF

Mw'ijwi aho hejuru, umuvugizi w'igisirikare ca Uganda, Brigadier General Felix Kilayigye, abwira BBC Gahuzamiryango ibijanye n'irungikwa ry'intezo za Uganda muri Congo

Abasirikare ba Uganda batanguye ibikorwa vyo guhagararira amahoro mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo, mu rwego rw’Inteko z’ishirahamwe rya Afrika y’Ubuseruko, EACRF.

Ibi bifatwa nk’intambwe ikomeye mu rwego rwo guheraheza igikorwa co kurungika izo nteko, mu gihe iza Kenya n’iz’u Burundi zozo zimaze gushikayo.

Abasirikare bashika 2000 ba Uganda bazokorere mu karere ka Rutshuru kari ku rubibe Uganda isangiye na Congo.

Co kimwe n’ibikorwa vyo guhagararira amahoro, abo basirikare bazohagararira ibikorwa vyo kwugurura ibarabara riri hagati y’umuji uri ku rubibe wa Bunagana hamwe n’umurwa mukuru w’intaya ya Kivuga ya ruguru, Goma.

Kurungikwa kw’izi nteko biri mu vyapfunditswe mu biganiro vyabereye muri Angola no muri Kenya.

Ibihugu vyo mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko bibona izo nteko z’akarere nk’uburyo bwo kwitorera umuti ku kibazo c’intambara z’urutavanako mu buseruko bwa Congo, akarere gafise ubutunzi bwinshi bw’ubutare buriko burasahurwa n’imigwi itandukanye y’inyeshamba.

Inyeshamba za M23, umugwi munini kandi utunganije neza kurusha iyindi - umugwi ababikurikiranira hafi benshi bavuga ko ufashwa n’u Rwanda ariko rukabihakana - bavuga ko barwanira ubwoko bw’Abatutsi bo muri Congo bavuga ko bakandamijwe.

Abasirikare ba Uganda basanzwe banakorera kure mu buraruko, mu micungararo y’umuji wa Beni kuva mu 2021.

Barungitsweyo kurwanya uwundi mugwi w’abarwanyi, Allies Democratic Front, wamutse muri Uganda.