Ayavugwa mw'igura n'igurishwa ry'abakinyi: Onana, Kane, McTominay, Lukaku, De Gea, Mahrez

Iminota 11 iraheze

Uyu Munyakameruni w’imyaka 27 azosubirira David de Gea yari amaze imyaka 12 muri uno murwi akaba yasezeye mu kwezi guheze.

Inyuma y’umubonano hagati ya United n’abaserukizi ba Onana ejo ku wa Mungu, bivugwa ko bashitse ku mwumvikano w’amasezerano y’imyaka itanu, ishobora kwongerwako umwaka umwe.

Ariko ubu bisa n’uko ata gisivya ko Onana azoba yamaze kwimukira muri Manchester United imbere y’urugendo rw’uno murwi muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika ruzotangura mu mpera z’ino ndwi.

Onana yamaze imyaka indwi n’igice muri Ajax imbere y’uko yimukira muri Inter mu kw’indwi 2022.

Ayandi makuru

Liverpool irategekanya gushika ku masezerano n’umukinyi wo hagati wa Manchester City n’umurwi nserukiragihugu w’Ubwongereza Kalvin Phillips w’imyaka 27, mu gihe Fabinho ari hafi yo kwimukira muri Arabia Sawudite. ( Mirror )

West Ham iri mu biganiro irondera kugura umukinyi wo hagati wa Fulham , umunya-Portugal Joao Palhinha w’imyaka 27. ( Talksport )

Inyuma y’aho ikuriye akarenge mu rugamba rwo kurondera umusatirizi wa Chelsea n’umurwi nserukiragihugu w’Ububirigi Romelu Lukaku w’imyaka 30, Inter Milan yahindukirije amaso ku musatirizi wa Atletico Madrid umunya-Espagne Alvaro Morata w’imyaka 30 hamwe n’umusatirizi wa Arsenal Umunyamerika Folarin Balogun w’imyaka 22. ( La Gazzetta – mu gitaliyano )

Lukaku ntazojana n’abandi bakinyi ba Chelsea mu ngendo zo kwitegurira ihiganwa ry’umwaka w’inkino uza, mu gihe uno murwi ushira imbere kumugurisha ku miriyoni 34 z’amapawundi. Umugambi wa Juventus wo kumurondera uzovana n’amasezerano hagati ya Paris St-Germain n’umusatirizi wa Serbia Dusan Vlahovic w’imyaka 23. (Fabrizio Romano)