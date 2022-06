Ethiopia: Abiy Ahmed yiyemeje gutera ibiti miliyari esheshatu muri iki gihe cy'imvura

Umwanditsi mukuru wa BBC kuri Afurika Will Ross avuga ko ku bijyanye no kwiha intego, Minisitiri Abiy ashoboye kwiha intego zisa nko kwigerezaho ku bijyanye no gutera ibiti.