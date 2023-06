Umuhungu wa Gaddafi arimo kwiyicisha inzara aho afungiye muri Liban

Iminota 46 iraheze

Umugabo wazimiye mu myaka 45 ishize

Hannibal Gaddafi - wavutse hashize imyaka ibiri Al Sadr aburiwe irengero, nyuma yo guhirima k’ubutegetsi bwa se we na nyina n’abandi benewabo bahungiye muri Algeria, nyuma we yerekeza muri Syria, akajya ajya no muri Liban igihugu cy'umugore we.