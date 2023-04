Menya aba bagore b’impumyi batora kanseri y’ibere ikiri ku ntango

Iminota 12 iraheze

Mu Buhindi, aba MTE 18 ni bo bamaze kwigishwa kuva mu 2017. Bamwe muri bo ubu bakora mu bitaro i Delhi na Bengaluru hanyuma abandi bakeya muri bo bakaba bakora akazi mu kigo c’ishirahamwe ry’abagore batabona n’abafise ubundi bumuga, National Association of the Blind India Centre for Blind Women and Disability Studies (NABCBW), ishirahamwe ridaharanira inyungu z’amafaranga ari na ryo ribigisha.