Kenya: Polisi irataburura umukerarugendo wa UK wapfiriye mu 'isengesho' i Mombasa

Haciye isaha 1

Icyo gihe batangaje ko yishwe n’umutima, ariko umuryango we uvuga ko yahotowe bakihutira guhamba umurambo we ngo bahishe ibimenyetso.

Mu ntangiriro z’uku kwezi, urukiko rwo muri Kenya rwategetse ko umubiri we utabururwa kugira ngo hakorwe ikizamini ku mirambo (autopsy) ngo barebe niba yarishwe.

Umubiri we uratabururwa none kuwa gatatu nyuma ya saa sita imbere ya bamwe mu bo mu muryango we, ikizami kuri wo gikorwe nyuma muri uyu munsi.