Umuherwe Rupert Murdoch w’imyaka 92 agiye kurongora umugore wa gatanu

News Corp, kompanyi ya Murdoch, ifite ibinyamakuru amagana by’iwabo muri Australia n’ibindi mpuzamahanga nka The Sun na The Times byo mu Bwongereza, The Daily Telegraph na Herald Sun byo muri Australia, The Wall Street Journal na New York Post byo muri Amerika, na televiziyo ya Fox News.