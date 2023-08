Perezida wa Niger 'afite akanyamuneza' nubwo afunze

Perezida wa Niger "afite akanyamuneza" nubwo afunze mu buryo "bugoye" n'agatsiko ka gisirikare kamuhiritse, nkuko bivugwa na muganga we nyuma yuko amusuye.

Kuva yahirikwa ku butegetsi ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa Nyakanga (7), Mohamed Bazoum, umuhungu we n'umugore we bafungiye mu cyumba cyo hasi cy'inyubako ye ya perezida mu murwa mukuru Niamey.

Bazoum, w'imyaka 63, yatangajwe ko yatakaje ibiro mu buryo "buteye impungenge", mu gihe umuhungu we w'imyaka 20, urwaye indwara ya karande, amakuru avuga ko na we yangiwe kwivuza.

RFI yatangaje iti: "Umuganga yashoboye kuvugana n'umukuru w'igihugu, hamwe n'umugore we n'umuhungu we".

End of podcast promotion

Umukobwa wa Bazoum, Zazia w'imyaka 34, wari uri mu kiruhuko mu Bufaransa ubwo ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaga, mu cyumweru gishize yabwiye ikinyamakuru the Guardian cyo mu Bwongereza ko se, nyina na musaza we nta mazi meza cyangwa umuriro w'amashanyarazi bafite kandi ko batunzwe no kurya umuceri n'amakaroni.