Mu gihe umwana agira imiriyaridi 8 yaraye avutse, ni nde yagira imiriyaridi 5, 6 na 7?

Iminota 34 iraheze

Ariko 15 Munyonyo (11) ni co kigereranyo ciza kugira dushobore kuvuga ko twarenze urugero rw’imiriyaridi umunani.

Mu myaka iheze, ONU yagiye itora impinja kugira ziserukire abana bagira imiriyaridi zitanu, zitandatu n’indwi - none inkuru zabo zishobora kutwigisha iki ku vyerekeye irwirirana ry’abantu kw’isi?

Oishee ni we muto mu bandi akaba mbere n’umugisha mu muryango. Igihe avuka mu 2011, yagenywe nk’umwe mu mpinja zigize imiriyaridi indwi.

Nyina wa Oishee ntiyarazi na kimwe ku vyari bigeye kuba. Nta n’uko yari yiteze ko yari kwibaruka kuri uwo musi. Avuye kubonana n’umuganga, yaciye amurungika mu cumba co kwibarukiramwo kugira ngo akorwe (césarienne/caesarean).

Oishee yavutse isaha zitandatu z’ijoro zirenzeko umunota umwe, akikujwe n’amatereviziyo be n’abategetsi b’akarere bacanacanako kugira ngo bamubone. Umuryango warumiwe ariko wari unezerewe.

Inzego zitatu nkuru zijejwe kwegeranya ibitigiri vy’abantu kw’isi – ONU, ikigo IHME (Institute of Health Metrics and Evaluation) co kuri kaminuza ya Washington, hamwe na IIASA-Wittgenstein Centre c’i Vienne – ntizihuriza ku nyungu zikura mu nyigisho.