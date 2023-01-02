Russia-Ukraine: ibitero vya drone birabandanya kuri Kyiv n’ubuseruko bwa Ukraine

Iyi nzu yabomowe mu bitero vyo kuwa 31 kigarama

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Humvikanye inzamba zo kugabisha ku bitero vyo mu kirere ku mugwa mukuru wa Ukraine, Kyiv mw’ijoro rya nijoro ku wa Mungu, mu gihe urundi rukurikirane rw’ibitero vya za ndege zitagira abadereva (drones) hamwe na za misire vy’Uburusiya bibandanya.

Umugabo umwe yakomeretse i Kyiv mu bisigarira vya drone y’Uburusiya yasambuwe, nk’uko umukuru w’igisagara abimenyesha.

Ibitero vyarabandanije mu misi itari mike gushika muri kino gihe c’umwaka mushasha.

Icakora, igisirikare ca Ukraine kivuga ko abasirikare 400 b’Uburusiya bishwe buca ari umwaka mushasha ahitwa Makiivka, mu ntara ya Donetsk iri mu minwe y’Uburusiya.