South Africa: Umunani biciwe i Gqeberha mu birori vy'isabukuru y'amavuka

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Abantu umunani bishwe, abandi bane barakomerekera mu kurasana mu musi mukuru w'amavuka mu gisagara ca Gqeberha mu ntara ya Cape iri mu buseruko bwa Afrika y'Epfo.