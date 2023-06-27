Uwari minisitiri muto muri Botswana yavuze uko yabaye mu guteretwa n’ihohoterwa mukazi

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Umuhanga mu bukungu Bogolo Joy Kenewendo yavuzwe cyane mu myaka itanu ishize ubwo ku myaka 30 yagirwaga minisitiri w’ubucuruzi n’inganda wa Botswana, umwe mu bato, niba atari we wari muto cyane, mu bari muri guverinoma ku isi icyo gihe.