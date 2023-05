FBI yashize ahabona umugambi wo mu myaka ya 1980 wo kwica umwamikazi Elizabeth II

Ikigo Federal Bureau of Investigation (FBI) kijejwe igendereza ryo hagati mu gihugu cashize ahabona inyandiko za kera zerekeye ingendo za nyakwigendera Umwamikazi muri Amerika, inyuma y’urupfu rwiwe mu mwaka uheze.

Mu 1976, Umwamikazi yari mu gisagara ca New York mu birori vya Amerika vyo kwibuka imyaka 200 yari irangiye ironse ubwigenge.

Rubandanya ko "Boston na New York zisabwa kuguma zigavye ku kintu ico ari co cose kibi gishobora kubangamira Umwamikazi Elizabeth II cova ku ruhande rw’abanywanyi ba IRA no kugitanda ubwo nyene muri Louisville", i Kentucky.