Ukraine - Russia: Trump yemeza ko ni yagaruka ku butegetsi azotorera umuti iyi ntambara mu masaha 24

Donald Trump avuga ko aramutse agarutse ku butegetsi azotorera umuti intambara ya Ukraine mu masaha 24 gusa

Iminota 8 iraheze

Kuva mu mezi make aheze, Donald Trump yahoze arongoye Reta zunze Ubumwe za Amerika, yama avuga ko Uburusiya butari kwigera butera Ukraine iyo aba ari we mukuru w’igihugu kandi ko aramutse agarutse azotorera umuti iyi ntambara mu masaha 24 gusa.

Yaraye asubiyemwo aya majambo nijoro ku wa gatatu, mu kiganiro n’abanyagihugu ku mboneshakure CNN, ibidakunze kuba kuva avuye ku butegetsi.

Ku bibazo yabajijwe, Trump yaranse kuvuga nimba Perezida Vladimir Putin w’Uburusiya akora ivyaha vyo mu ntambara, akavuga ko iki kibazo “kizoganirwako mu nyuma”.