Amerika na Canada byaretse gushakisha ibintu bitatu biguruka byahanuwe

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Amerika na Canada byaretse gushakisha bitatu mu bintu bine biguruka byahanuwe n'indege z'intambara z'Amerika mu byumweru bibiri bya mbere by'uku kwezi kwa kabiri.

Nta bisigazwa byabonetse mu "gushakisha mu buryo buri kuri gahunda" muri leta ya Alaska, mu kiyaga cya Huron n'ikiyaga cya Yukon.