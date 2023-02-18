Amerika na Canada byaretse gushakisha ibintu bitatu biguruka byahanuwe
Amerika na Canada byaretse gushakisha bitatu mu bintu bine biguruka byahanuwe n'indege z'intambara z'Amerika mu byumweru bibiri bya mbere by'uku kwezi kwa kabiri.
Amerika yabonye ibisigazwa by'igipurizo kivugwa ko ari igikora ubutasi cy'Ubushinwa, yahanuye ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa kabiri.
Ariko ubu abategetsi bavuga ko basoje igikorwa cyo gushakisha ibintu bitatu bitoya ugereranyije n'icyo gipurizo, byahanuwe nyuma yacyo.
Amerika yavuze ko ibi bishobora kuba byari ibipurizo by'abasivile.
Nta bisigazwa byabonetse mu "gushakisha mu buryo buri kuri gahunda" muri leta ya Alaska, mu kiyaga cya Huron n'ikiyaga cya Yukon.
Uku gushakisha nta cyo kwagezeho nubwo kwagizwemo uruhare n'igisirikare cy'Amerika, ibigo byo ku rwego rwa leta hamwe n'abafatanyabikorwa bo muri Canada, bashakishije muri buri gace bakoresheje uburyo bw'amashusho afatiwe mu kirere n'ibindi bikoresho birimo n'ibigenzura munsi y'amazi, nkuko byavuzwe n'ubuyobozi bw'ingabo z'Amerika zikorera mu karere k'amajyaruguru.
Mu itangazo, polisi ya Canada yavuze ko ikintu cyahanuriwe hejuru y'ikiyaga cya Yukon cyo muri Canada "nta ho cyari gihuriye n'imiterere yatuma habaho ibikorwa bidasanzwe byo gushakisha".
Polisi ya Canada yongeyeho ko ibindi byatumye ifata icyemezo cyo guhagarika gushakisha birimo kugwa kw'urubura no "kugabanuka kw'amahirwe" yuko icyo kintu gishobora kuboneka.
Ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa kabiri, Amerika yatoye ibyuma bifite ubushobozi bwo gufata amakuru (za rukuruzi) ndetse n'ibindi bisigazwa byo ku gipurizo kivugwa ko gikora ubutasi cy'Ubushinwa, yahanuye ku itariki ya 4 y'uku kwezi.
Ku mugoroba wo ku wa gatanu, John Kirby, umuvugizi w'akanama k'umutekano w'igihugu k'Amerika, yavuze ko hari ibintu "byinshi" byatowe, birimo "imiterere y'ahajya umutwaro na bimwe mu byuma by'ikoranabuhanga n'ibyo kurebesha".
Yongeyeho ko ibyo bintu ubu byoherejwe mu isuzumiro (laboratoire) ry'ikigo cy'Amerika cy'iperereza ry'imbere mu gihugu (FBI).
Yagize ati: "Tuzanamenya byinshi kurushaho, turabyizeye, tugendeye ku kureba ibirimo imbere no kureba uburyo byakoraga n'ubushobozi bwabyo".
Igisirikare cy'Amerika cyemeza ko izo rukuruzi cyatoye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, bishobora gutanga amakuru ku kivugwa ko ari igikorwa cy'ubutasi cy'Ubushinwa.
Ubushinwa bukomeje guhakana buvuga ko butohereje igipurizo gikora ubutasi.