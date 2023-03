Uganda: Inteko ishingamategeko yemeje umushinga w'itegeko ryo gufunga abatinganyi

Abantu cyangwa ibigo bishyigikira cyangwa bitera inkunga ibikorwa by'uburenganzira bw'abatinganyi cyangwa imiryango y'abatinganyi, cyangwa bitangaza mu nyandiko, mu mashusho n'amajwi no mu bitangazamakuru ndetse no mu rwego rw'ubuvanganzo (literature) ibintu bishyigikiye abatinganyi, na byo bishobora kuburanishwa mu nkiko no gufungwa.