Pastor Paul Mackenzie: Ni ibiki yigishaga kugeza ubwo abantu barenga 100 bishonjesha bagapfa?

Pastoro Paul Nthenge Mackenzie we yavuze ko yafunze urusengero rwe Good News International Church mu myaka ine ishize ubwo rwari rumaze imyaka hafi ibiri rukora.

'Ntihagire ureba inyuma'

Izindi zirangirana no kwirukana imyuka mibi mu bayoboke – benshi b’abagore – barambarara hasi mu gihe arimo “gucyaha” imyuka mibi ngo ibavemo.

'Abana bararira kuko bashonje, bareke bapfe'

Muri video zigera muri za mirongo nta gihamya itaziguye (direct) yerekana Mackenzie ategeka abayoboke be kwiyicisha inzara, ariko hari ibyo abwira abayoboke ku kwitanga ku cyo bemera, kugera ku buzima bwabo.

Inyigisho z'ubuhanuzi no kurimbuka kw'isi nizo ziganje mu byo yavugaga

Mu kiganiro yagiranye n’ikinyamakuru Nation cyo muri Kenya mu byumweru bishize, Pastoro Mackenzie yahakanye ko ahatira abayoboke be kwiyicisha inzara.

'Uburezi ni ubwa sekibi'

Abaganga 'bakorera indi Mana'

Yashishikarije kandi abagore kwirinda kujya kwa muganga mu gihe cyo kubyara no kudakingiza abana babo.

Muri imwe muri za video, umugore avuga uburyo Mackenzie yamufashije kubyara mu masengesho kandi atarinze kubagwa, yongeraho ko nyuma “yasabwe” na mwuka wera kuburira umuturanyi we ngo ntakingize umwana we.

Mackenzie nyuma ashimangira iby’uyu muyoboke we ko inkingo atari ngombwa, avuga ko abaganga “bakorera indi Mana”.

Ibimenyetso bya shitani n'intekerezo mpimbano

Kenshi kandi aburira ko imbaraga za satani ziri ahantu hose kandi zaba zarageze no mu butegetsi mu nzego zikomeye cyane zo ku isi.

Asubiramo kenshi ijambo "New World Order" – igitekerezo kidafite ibihamya ko inzego zikomeye ku isi zigiye kuzana ubutegetsi bw’igitugu ku isi, bugasimbura ibihugu – mu buryo bw’ikinyoma kikemeza ko Kiliziya Gatolika, UN/ONU na Amerika ari bo babiri inyuma.

Pastoro Mackenzie ni muntu ki?

Urubuga rw’itorero rye ruvuga ko ryashinzwe mu 2003. We n’umugore we basanzwe bafatanya imirimo y’itorero rye.

Mu 2017 ubwo yafatwaga bwa mbere, n’umugore we bari kumwe bafungwa bombi, ariko kuri iyi nshuro umugore we ntabwo yafashwe mu bakekwa.

Icyo gihe bashinjwe “kwigisha ubuhezanguni” ariko barabihakana bararekurwa, mu 2019 Pastoro Mackenzie yongeye gufungwa ashinjwa; kwigomeka ku itegeko, kugomesha abana no kugumura rubanda mu idini. Ibyaha bitamuhamye.

Ubu afunganye n’abandi bantu barenga 20, ni we usa n’ushinjwa uruhare rw’ibanze mu gupfa no guhambwa rwihishwa kw’abantu barenga 100 barimo n’abana, bari abayoboke b’idini rye. We ahakana ko hari uruhare abifitemo.